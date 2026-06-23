Pedrinho ainda é o presidente do VascoMatheus Lima/Vasco

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Rio - A Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca.
A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína.
"Samantha vira a gestora e precisa adotar, no prazo de 60 dias, as providências necessárias ao restabelecimento da regularidade dos processos de governança, da transparência, da prestação de contas e da circulação de informações entre os órgãos sociais da Companhia, devendo apresentar relatórios a cada 15 (quinze) dias para supervisão deste Juízo", diz um trecho do documento, revelado pelo 'ge'.
Pedrinho segue como presidente do clube, mas perde o poder sobre a SAF do Vasco.
Segundo o site, a juíza aponta que o parecer do Conselho Fiscal da SAF identificou "falhas graves" de governança corporativa, limitações aos exercícios de fiscalizações, além de deficiência de controles internos.