Pedrinho ainda é o presidente do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Pedrinho ainda é o presidente do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 23/06/2026 21:28 | Atualizado 23/06/2026 22:16

Rio - A Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca.

A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína.



"Samantha vira a gestora e precisa adotar, no prazo de 60 dias, as providências necessárias ao restabelecimento da regularidade dos processos de governança, da transparência, da prestação de contas e da circulação de informações entre os órgãos sociais da Companhia, devendo apresentar relatórios a cada 15 (quinze) dias para supervisão deste Juízo", diz um trecho do documento, revelado pelo 'ge'.

Pedrinho segue como presidente do clube, mas perde o poder sobre a SAF do Vasco.

Segundo o site, a juíza aponta que o parecer do Conselho Fiscal da SAF identificou "falhas graves" de governança corporativa, limitações aos exercícios de fiscalizações, além de deficiência de controles internos.