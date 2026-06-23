Pedrinho ainda é o presidente do VascoMatheus Lima/Vasco
Justiça do Rio afasta Pedrinho e outros conselheiros da SAF do Vasco
Decisão atendeu a pedido feito pela 777 Carioca
Justiça do Rio afasta Pedrinho e outros conselheiros da SAF do Vasco
Decisão atendeu a pedido feito pela 777 Carioca
Zagueiro recebe oferta de time dos EUA e pode deixar o Vasco
A tendência é que uma definição sobre a possível saída do jogador anos aconteça nos próximos dias
Vasco ganha concorrência europeia pela contratação de colombiano
Jogador, de 26 anos, defende o Real Betis
Vasco tem interesse na contratação do técnico Vasco Matos
Partes já conversaram nos últimos dias
Vasco oficializa mudança na SAF; Fred Luz assume como novo CEO
Outras mudanças de estrutura executiva da diretoria foram comunicadas
Marcelo Gallardo é um dos nomes em lista do Vasco para técnico
Argentino está sem clube desde que saiu do River Plate no início do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.