Lucas Freitas em ação pelo Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
A decisão está nas mãos do Cruz-Maltino, e a tendência é que uma definição sobre a possível saída do jogador de 25 anos aconteça nos próximos dias. O Vasco planeja aliviar a folha salarial e abrir espaço no orçamento para novas contratações. Recentemente, o clube avançou nas negociações pelo meia Nelson Deossa, de 26 anos, do Monterrey.
Lucas Freitas chegou ao Vasco em 2025 e tem contrato até o fim de 2027. Na temporada, participou de nove jogos, sendo sete como titular. O atleta foi utilizado principalmente em partidas da Copa Sul-Americana, competição na qual a comissão técnica optava por escalar times alternativos e atletas da base.
O Vasco ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe segue viva: no torneio nacional, enfrentará o Fluminense, pelas oitavas de final; já na competição continental, terá pela frente o Independiente Medellín nos playoffs.
O próximo compromisso do Vasco será contra o Vitória, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), no Barradão.
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