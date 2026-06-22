Gallardo não fez bom trabalho em última passagem por River Plate - AFP

Gallardo não fez bom trabalho em última passagem por River PlateAFP

Publicado 22/06/2026 08:29

diretoria avalia com cuidado as opções e tem Marcelo Gallardo como um dos cotados.

Vasco ainda corre atrás de um novo técnico enquanto o elenco se reapresenta nesta segunda-feira (22) para retomar os trabalhos. Apesar da pressa, ae tem Marcelo Gallardo como um dos cotados.

O técnico argentino já foi a principal opção antes da contratação de Renato Gaúcho, mas não desejava assumir uma equipe naquele momento e a negociação não andou. Por isso, ele volta à pauta, segundo o site 'ge'.



O alto salário que ele recebia, entretanto, pode ser um problema. Ainda assim, o Vasco entende ser necessário fazer um esforço financeiro diante da situação delicada.



técnico ex-São Paulo, entretanto, não é uma prioridade. Há também outros nomes avaliados, alguns portugueses, mas com contrato com outros clubes, o que dificulta. Gallardo não é a única opção numa lista pequena que tem também Hernán Crespo . O. Há também outros nomes avaliados, alguns portugueses, mas com contrato com outros clubes, o que dificulta.

A expectativa no Vasco é definir um novo comandante ainda no início desta semana para que ele tenha tempo de treinar e conhecer o elenco. Afinal, o time só volta a jogar depois da Copa do Mundo, em 22 de julho, no confronto de mata-mata da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Medellín, da Colômbia.



O novo técnico vascaíno chegará com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão (está em 17º lugar). Além disso, precisará ter um bom controle do elenco, especialmente com as contratações de 2026, que ainda estão devendo.