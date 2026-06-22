Fred Luz é o novo CEO do Vasco - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Fred Luz é o novo CEO do VascoRodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 22/06/2026 16:50

Rio - O Vasco oficializou uma mudança na SAF. Nesta segunda-feira (22), o Cruz-Maltino anunciou a saída de Carlos Amodeo e a chegada de Fred Luz como novo CEO. Além disso, outras mudanças de estrutura executiva da diretoria foram comunicadas.

O Vasco também anunciou Ricardo Abreu para o cargo de COO (Chief Operating Officer). As mudanças na estrutura não foram exigências nas negociações com o novo investidor, o empresário Marcos Lamachia, e fazem parte de uma remodelação interna.

Fred Luz participou de boa parte da gestão de Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. Ele foi diretor de marketing de 2013 a 2014, e depois assumiu o cargo de CEO, ficando até maio de 2018.

Em 2020, foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, recebendo pouco mais de 46 mil votos e ficando na nona colocação e fora do segundo turno. Há dois anos, o profissional assumiu como CEO do Corinthians. Poucos meses depois, deixou a função para trabalhar como consultor do clube. Em maio deste ano, a empresa se afastou.

Confira a nota do Vasco:

"A Vasco SAF informa que Carlos Amodeo encerra suas funções executivas na companhia. A decisão foi definida de forma consensual entre o executivo e o Conselho de Administração, abrindo espaço para um novo ciclo na gestão do clube.



Fred Luz, sócio da Alvarez & Marsal, assume o cargo de CEO da Vasco SAF. O executivo chega com ampla experiência no mercado para liderar uma etapa estratégica do processo de fortalecimento institucional e desenvolvimento da companhia.



A estrutura executiva passa a contar também com Ricardo Abreu, que assume a posição de COO (Chief Operating Officer), reforçando a governança e a capacidade de execução da companhia neste novo momento.

A Vasco SAF agradece a Carlos Amodeo pela dedicação e pelo trabalho realizado ao longo desse período, desejando a ele pleno sucesso nos próximos desafios."



