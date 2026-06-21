Nelson Deossa joga no Betis - Reprodução Internet

Nelson Deossa joga no BetisReprodução Internet

Publicado 21/06/2026 12:17

contratar o meio-campista Nelson Deossa, do Betis. Em busca de reforços, a diretoria vascaína vem conversando com o clube espanhol e conseguiu um avanço, após River Plate desistir da contratação.

Vasco passou a ser o principal candidato a, do Betis. Em busca de reforços, a diretoria vascaína vem conversando com o clube espanhol e conseguiu um avanço, após River Plate desistir da contratação.

Segundo informações do jornal espanhol 'Marca', os contatos se intensificaram nos últimos dias. A expectativa é que uma proposta oficial seja apresentada em breve, após o colombiano de 26 anos mostrar interesse em atuar no Brasil.



Vasco precisa de dinheiro para compra



A partir de agora, entretanto, a negociação fica mais difícil. Afinal, o Vasco vive situação financeira complicada e o Betis quer vender Nelson Deossa para recuperar o investimento feito no ano passado, quando pagou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) ao Monterrey, do México.



Esse, inclusive, foi um dos motivos para que River Plate deixasse a negociação. O clube argentino propôs a compra de 50% dos direitos econômicos do colombiano por 5 milhões de euros (R$ 29,4 milhões).



E o Betis recusou, pois prefere vender praticamente a totalidade dos direitos, mantendo apenas uma pequena participação em uma futura transferência. A venda de Deossa está entre as operações consideradas prioritárias pela diretoria espanhola.



Afinal, ele não foi bem, tendo jogador 33 partidas, sendo apenas 16 como titular, não fez gol e ficou em campo por menos de 1.500 minutos.





