Vasco tem interesse na contratação de Vasco Matos - Divulgação / Santa Clara

Vasco tem interesse na contratação de Vasco MatosDivulgação / Santa Clara

Publicado 22/06/2026 20:30

Rio - Após demitir Renato Gaúcho, o Vasco busca um novo treinador e já definiu os critérios para contratar um novo comandante. Nos últimos dias, a diretoria vascaína iniciou conversas com o técnico português Vasco Matos e já houve reuniões sobre projeto, segundo o "ge".

Ainda não há oferta salarial na mesa e as conversas estão em estágio inicial. Nas reuniões, o Vasco e o treinador abordaram aspectos sobre o projeto para a equipe, estilo de jogo e projeções para ambas as partes. O português vê o acerto como uma boa oportunidade.

Vasco Matos, de 45 anos, está sem clube desde o fim de janeiro, quando foi demitido do Santa Clara, de Portugal. O treinador português comandou o clube por três temporadas e conquistou o título da segunda divisão portuguesa, em 2024. No ano passado, chegou a negociar com o Botafogo.

Renato Gaúcho comandou o Vasco por apenas 22 jogos. Em três meses, foram nove vitórias, seis empates e sete derrotas. Apesar do início animador, o Cruz-Maltino caiu de produção e o Gigante da Colina entrou na pausa para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento do Brasileirão.