Nelson Deossa em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 23/06/2026 19:51

Rio - O Vasco tem negociações adiantas com o Betis pelo meia Nelson Deossa, de 26 anos, mas a situação ainda não está concluída. De acordo com informações do jornalista espanhol Álvaro Borrego, o clube carioca ganhou concorrência europeia pelo colombiano.

Panathinaikos, da Grécia, e Hull City, da Inglaterra, fizeram sondagens por Deossa e poderão fazer uma proposta. A situação pressiona o Vasco para um acerto dos últimos detalhes para fechar a contratação.

O Real Betis quer vender Nelson Deossa para recuperar o investimento feito no ano passado, quando pagou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) ao Monterrey, do México.

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.