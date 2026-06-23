Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis

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Rio - O Vasco tem negociações adiantas com o Betis pelo meia Nelson Deossa, de 26 anos, mas a situação ainda não está concluída. De acordo com informações do jornalista espanhol Álvaro Borrego, o clube carioca ganhou concorrência europeia pelo colombiano.
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Panathinaikos, da Grécia, e Hull City, da Inglaterra, fizeram sondagens por Deossa e poderão fazer uma proposta. A situação pressiona o Vasco para um acerto dos últimos detalhes para fechar a contratação.
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O Real Betis quer vender Nelson Deossa para recuperar o investimento feito no ano passado, quando pagou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) ao Monterrey, do México.
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Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.