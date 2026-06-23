Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis
Vasco ganha concorrência europeia pela contratação de colombiano
Jogador, de 26 anos, defende o Real Betis
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Vasco tem interesse na contratação do técnico Vasco Matos
Partes já conversaram nos últimos dias
Vasco oficializa mudança na SAF; Fred Luz assume como novo CEO
Outras mudanças de estrutura executiva da diretoria foram comunicadas
Marcelo Gallardo é um dos nomes em lista do Vasco para técnico
Argentino está sem clube desde que saiu do River Plate no início do ano
Vasco avança em negociação para contratar jogador do Betis
Clube espanhol quer negociar colombiano de 26 anos e aguarda por proposta do Cruz-Maltino
Novo técnico do Vasco chegará sem garantia de reforços de peso
Diretoria do Cruz-Maltino conta com a venda da SAF para poder investir em contratações
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