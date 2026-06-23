Wesley em campo pela seleção brasileiraDivulgação / CBF
Chelsea faz sondagem por Wesley, cortado por Ancelotti da Copa do Mundo
Lateral, de 22 anos, defende a Roma
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CBF define data, horário e local do jogo atrasado entre Botafogo e Vitória
Partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro
Jornal espanhol pede Endrick como titular na Seleção na vaga de Raphinha
Atacante, de 19 anos, deverá começar no banco novamente
Zagueiro recebe oferta de time dos EUA e pode deixar o Vasco
A tendência é que uma definição sobre a possível saída do jogador anos aconteça nos próximos dias
Vasco ganha concorrência europeia pela contratação de colombiano
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Argentina retoma treinos sem titulares após garantir vaga na próxima fase da Copa
Comissão técnica comandou uma atividade apenas com os jogadores que não foram titulares na vitória sobre a Áustria por 2 a 0
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