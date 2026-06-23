Wesley em campo pela seleção brasileiraDivulgação / CBF

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Rio - Mesmo fora da Copa do Mundo por lesão, o lateral-direito Wesley, de 22 anos, está em alta no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea fez uma sondagem pela contratação do jogador da Roma.
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O clube italiano fechou as portas por uma possível operação e deseja manter o brasileiro. No meio do ano passado, a Roma pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 161,4 milhões) pelo jovem, junto ao Flamengo. Ele tem contrato até junho de 2030.
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Wesley se lesionou na vitória no amistoso do Brasil sobre o Egito, nos Estados Unidos, no último dia 6. Em seu lugar, Carlo Ancelotti convocou Ederson, que atua como volante. Ele teve uma contusão de grau três na coxa esquerda.
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Em sua primeira temporada no futebol europeu, Wesley entrou em campo em 39 partidas, anotou cinco gols e deu uma assistência pela Roma. Ele seria titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.