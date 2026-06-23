Wesley em campo pela seleção brasileira - Divulgação / CBF

Wesley em campo pela seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 23/06/2026 20:50

Rio - Mesmo fora da Copa do Mundo por lesão, o lateral-direito Wesley, de 22 anos, está em alta no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea fez uma sondagem pela contratação do jogador da Roma.

O clube italiano fechou as portas por uma possível operação e deseja manter o brasileiro. No meio do ano passado, a Roma pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 161,4 milhões) pelo jovem, junto ao Flamengo. Ele tem contrato até junho de 2030.

Wesley se lesionou na vitória no amistoso do Brasil sobre o Egito, nos Estados Unidos, no último dia 6. Em seu lugar, Carlo Ancelotti convocou Ederson, que atua como volante. Ele teve uma contusão de grau três na coxa esquerda.

Em sua primeira temporada no futebol europeu, Wesley entrou em campo em 39 partidas, anotou cinco gols e deu uma assistência pela Roma. Ele seria titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.