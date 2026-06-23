Wesley batendo bola no gramado - Reprodução / Instagram

Wesley batendo bola no gramadoReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2026 16:33 | Atualizado 23/06/2026 16:33

Rio - Cortado da seleção brasileira antes do começo da Copa do Mundo, o lateral-direito Wesley, de 22 anos, publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece batendo bola em um gramado. O jogador da Roma sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no começo do mês.

Em recuperação de lesão, Wesley bate bola em gramado



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/a43NbyP0yj — Jornal O Dia (@jornalodia) June 23, 2026

O lateral foi o único jogador dos 26 convocados por Ancelotti a ser cortado. Wesley se lesionou na vitória no amistoso do Brasil sobre o Egito, nos Estados Unidos, no último dia 6. Em seu lugar, Carlo Ancelotti convocou Ederson, que atua como volante.

O diagnóstico de Wesley foi de lesão grau três na coxa esquerda. Por isso, o prazo mínimo para recuperação era de 40 dias. Por recomendação da Roma, o lateral viajou depois do corte para a capital italiana e segue cronograma de tratamento do clube.

Wesley havia sido titular da seleção brasileira nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Na estreia contra o Marrocos, Ibañez começou jogador, depois o jogador acabou sendo substituído por Danilo, do Flamengo.