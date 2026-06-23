Natalia Belloli negou que o marido, Raphinha, enfrente problemas financeiros - Reprodução/Instagram

Natalia Belloli negou que o marido, Raphinha, enfrente problemas financeiros Reprodução/Instagram

Publicado 23/06/2026 15:18 | Atualizado 23/06/2026 15:28

Rio - Convocado para Copa do Mundo, Raphinha foi envolvido em uma polêmica após Vampeta afirmar que o atleta estaria enfrentando uma crise financeira. Mulher do camisa 11 da Seleção brasileira, Natalia Belloli se manifestou pela primeira vez, nesta terça-feira (23), para negar a informação dada pelo ex-jogador no podcast "RedCast".

fotogaleria

"De verdade, acho um absurdo eu ter que falar sobre a minha vida financeira. Se nós ganhássemos atualmente apenas 10% do que o Raphinha ganha, já seríamos muito abençoados. Não vejo necessidade de expor isso nas minhas redes sociais, pois tenho total noção da realidade social em que vivemos", disse ao perfil "Daily do Garotinho".

A influenciadora explicou que não rebateu o boato antes porque imaginou que a fala não ganharia tanta repercussão. "Se eu fizesse um post dizendo: 'Olha, não estou pobre. Continuo rica', iriam me chamar de sem classe. Achei que a história morreria, mas esses boatos já chegaram à Espanha, e todos estão achando que estamos passando necessidade".

Natalia Belloli também comentou o suposto conflito entre o jogador e o pai devido o envolvimento do sogro na gestão da carreira de Raphinha. "Os dois estão indo juntos para Miami agora", disse ela.