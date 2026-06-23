Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Haiti, na Copa do MundoAngela Weiss / AFP
“Tudo na Seleção e nessa torcida é ensaiadinho. As comemorações de gols e as musiquinhas são de TikTok. Tudo sem emoção e sem explosão emocional real, fruto de imitações”, iniciou o antigo centroavante, em texto publicado no ‘Uol’, nesta terça-feira (23).
“Nada é de verdade porque tudo soa sem força, sem raça, sem garra, sem naturalidade”, completou.
Para o comentarista, a Argentina é um exemplo a ser seguido: “Todos os gols são comemorados com gritos, abraços fortes, vibração genuína, assim como comemora a sua torcida. Torcida de futebol, torcedor raiz, nada ensaiado. Todas as reações são espontâneas”.
O próximo compromisso da seleção brasileira na Copa do Mundo será contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada do Grupo C. A Amarelinha, que tem classificação ao mata-mata encaminhada, soma quatro pontos e lidera a chave.
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