Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Haiti, na Copa do Mundo - Angela Weiss / AFP

Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Haiti, na Copa do MundoAngela Weiss / AFP

Publicado 23/06/2026 14:58

Rio - Ex-jogador da seleção brasileira, Walter Casagrande criticou os atletas que representam o país nesta edição da Copa do Mundo. Para ele, falta emoção, espontaneidade e autenticidade não só no elenco, mas também na torcida.

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“Tudo na Seleção e nessa torcida é ensaiadinho. As comemorações de gols e as musiquinhas são de TikTok. Tudo sem emoção e sem explosão emocional real, fruto de imitações”, iniciou o antigo centroavante, em texto publicado no ‘Uol’, nesta terça-feira (23).



“Nada é de verdade porque tudo soa sem força, sem raça, sem garra, sem naturalidade”, completou.



Para o comentarista, a Argentina é um exemplo a ser seguido: “Todos os gols são comemorados com gritos, abraços fortes, vibração genuína, assim como comemora a sua torcida. Torcida de futebol, torcedor raiz, nada ensaiado. Todas as reações são espontâneas”. “Tudo na Seleção e nessa torcida é ensaiadinho. As comemorações de gols e as musiquinhas são de TikTok. Tudo sem emoção e sem explosão emocional real, fruto de imitações”, iniciou o antigo centroavante, em texto publicado no ‘Uol’, nesta terça-feira (23).“Nada é de verdade porque tudo soa sem força, sem raça, sem garra, sem naturalidade”, completou.Para o comentarista, a Argentina é um exemplo a ser seguido: “Todos os gols são comemorados com gritos, abraços fortes, vibração genuína, assim como comemora a sua torcida. Torcida de futebol, torcedor raiz, nada ensaiado. Todas as reações são espontâneas”.