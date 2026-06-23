Salah em ação pela seleção egípcia - Kirk Irwin / Getty Images via AFP

Salah em ação pela seleção egípciaKirk Irwin / Getty Images via AFP

Publicado 23/06/2026 12:54

A seleção do Egito foi impedida pelo governo dos Estados Unidos de viajar para Seattle e permanecer no local até o último jogo da fase de grupos, contra o Irã. O caso aconteceu no último domingo (21), depois que a equipe africana venceu a Nova Zelândia por 2 a 1 em Vancouver, Canadá.



Segundo a Associação Egípcia de Futebol, diante do veto das autoridades norte-americanas, a delegação precisou mudar os planos de última hora e seguir para a cidade de Spokane, em Washington DC, que está sendo usada como a base do time no país.

"A equipe queria viajar diretamente para Seattle para proteger os jogadores do estresse das viagens devido ao grande número de movimentações, em preparação para o jogo contra o Irã", aponta um comunicado divulgado pela Associação nesta terça-feira (23).



O Egito é o primeiro colocado do grupo G, com quatro pontos. A seleção busca a vitória contra o Irã neste sábado (27), à meia-noite, para confirmar a primeira colocação da chave.