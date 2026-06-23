Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/06/2026 08:16 | Atualizado 23/06/2026 08:17





Ainda no setor de ataque, Ancelotti testou Endrick junto com Matheus Cunha, pensando em variações de jogo e estratégias pontuais. Além disso, O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, realizou testes no treino desta segunda-feira (22) para definir o substituto do atacante Raphinha, que se lesionou no primeiro tempo do jogo contra o Haiti na última sexta-feira (19). Luiz Henrique começou a atividade no time principal, mas Rayan também ganhou oportunidades, conforme o 'ge'.Ainda no setor de ataque, Ancelotti testou Endrick junto com Matheus Cunha, pensando em variações de jogo e estratégias pontuais. Além disso, o treinador garantiu, em coletiva de imprensa, que Neymar voltará na próxima partida

O italiano também aproveitou a atividade para promover uma mudança na zaga. Léo Pereira, do Flamengo, entrou no lugar de Gabriel Magalhães, que pode ser poupado devido à temporada desgastante no Arsenal.

A Seleção ainda terá mais um treino em Nova Jersey na manhã desta terça-feira (23) antes de viajar para Miami, onde acontecerá o jogo contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h, pela última rodada do grupo C. A equipe de Ancelotti está na primeira colocação da chave, com quatro pontos.