O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, realizou testes no treino desta segunda-feira (22) para definir o substituto do atacante Raphinha, que se lesionou no primeiro tempo do jogo contra o Haiti na última sexta-feira (19). Luiz Henrique começou a atividade no time principal, mas Rayan também ganhou oportunidades, conforme o 'ge'.
O italiano também aproveitou a atividade para promover uma mudança na zaga. Léo Pereira, do Flamengo, entrou no lugar de Gabriel Magalhães, que pode ser poupado devido à temporada desgastante no Arsenal.
A Seleção ainda terá mais um treino em Nova Jersey na manhã desta terça-feira (23) antes de viajar para Miami, onde acontecerá o jogo contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h, pela última rodada do grupo C. A equipe de Ancelotti está na primeira colocação da chave, com quatro pontos.
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