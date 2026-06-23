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Messi faz história e mais seleções classificadas: veja o resumo do 12º dia de Copa
Já Mbappé igualou Klose como segundo maior artilheiro da história do torneio
Estados Unidos - O 11º dia da Copa do Mundo de 2026 foi histórico. Afinal, Messi marcou duas vezes na vitória da Argentina sore a Áustria por 2 a 0 e se isolou como o maior artilheiro do torneio com 18 gols. Com o resultado desta segunda-feira (22), a Albiceleste também garantiu vaga na próxima fase.
Na Filadélfia, a França venceu o Iraque por 3 a 0 e também garantiu vaga na fase 16-avos de final. Mbappé fez dois, superou Ronaldo e igualou Klose com 16 gols em Copas. O atacante dos Bleus e o ex-jogador da seleção alemã estão apenas atrás de Messi.
O dia também contou com a classificação da Noruega, que venceu Senegal por 3 a 2. Já na madrugada, a Argélia virou sobre a Jordânia, que não tem mais chances de avançar na Copa.
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