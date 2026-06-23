Kylian Mbappé tem 16 gols em Copas do Mundo - Charly Triballeau / AFP

Kylian Mbappé tem 16 gols em Copas do MundoCharly Triballeau / AFP

Publicado 23/06/2026 10:07

O astro Kylian Mbappé comentou sobre como enxerga a disputa por recordes e a artilharia da Copa do Mundo e elogiou o jogador que mais marcou na competição até agora, o argentino Lionel Messi. O atacante francês, autor de dois gols na vitória sobre o Iraque nesta segunda-feira (22), também ressaltou como a jornada pela conquista da Copa do Mundo é difícil.



"O Leo sempre marca, ele sempre marcou, ele marca e sempre marcará. Se eu ficar olhando o que o Leo faz, vou ter que fazer ainda mais, então não, eu não olho para isso. Eu só penso em ajudar a minha equipe. Claro que, na minha equipe, eu faço gols, e quando você marca gols, você naturalmente se aproxima desse tipo de cenário. Mas, como eu disse, temos um longo caminho pela frente, que será complicado, e vamos tentar fazer de tudo para sair vitoriosos desse caminho que é perigoso", disse.

Messi marcou todos os cinco gols da Argentina nas duas partidas do Mundial até agora. Mbappé e Haaland têm quatro gols no campeonato em 2026. Além disso, o argentino também chegou a 18 gols somando todas as edições de Copa, consolidando-se como o maior artilheiro do torneio, enquanto o francês de 27 anos de idade tem 16 gols.

"Acho que hoje é importante ter uma estrutura coletiva, onde conseguimos criar referências e chegar confiantes nos momentos que vão contar. Eu sempre marquei desde o início das Copas do Mundo, então não é algo com o qual eu esteja preocupado", concluiu, à 'ESPN'.

A França volta a campo para enfrentar a Noruega nesta sexta-feira (26), às 16h. O duelo valerá a liderança do grupo I.