Alisson em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - O Brasil encerrou a preparação para encarar a Escócia na manhã desta terça-feira (23). O último treino contou com a presença de Alisson, que havia sido preservado nas atividades de segunda (22). Neymar trabalhou com o grupo novamente e tem tudo para ser relacionado.

A grande dúvida para o duelo é quem será o substituto de Raphinha, que sofreu lesão muscular na coxa direita na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Luiz Henrique, Rayan e Endrick brigam pela posição. Outro que corre por fora é Gabriel Martinelli.
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Para fechar a fase inicial da Copa do Mundo, os atletas saem de Nova Jersey rumo a Miami na parte da tarde. O jogo será nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

O Brasil tem a classificação ao mata-mata encaminhada e lidera o Grupo C, com quatro pontos - mesmo número do Marrocos, em segundo lugar. A Escócia aparece em terceiro, com três. Já o Haiti, zerado, é o lanterna da chave.