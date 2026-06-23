Alisson em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
A grande dúvida para o duelo é quem será o substituto de Raphinha, que sofreu lesão muscular na coxa direita na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Luiz Henrique, Rayan e Endrick brigam pela posição. Outro que corre por fora é Gabriel Martinelli.
Para fechar a fase inicial da Copa do Mundo, os atletas saem de Nova Jersey rumo a Miami na parte da tarde. O jogo será nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.
O Brasil tem a classificação ao mata-mata encaminhada e lidera o Grupo C, com quatro pontos - mesmo número do Marrocos, em segundo lugar. A Escócia aparece em terceiro, com três. Já o Haiti, zerado, é o lanterna da chave.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.