Neymar participou de treino novamente - Nelson Terme / CBF

Neymar participou de treino novamenteNelson Terme / CBF

Publicado 22/06/2026 12:44

Estados Unidos - A seleção brasileira contou com o retorno de sete titulares na atividade desta segunda-feira (22), nos Estados Unidos. O goleiro Alisson, de 33 anos, foi a ausência do treinamento. Ele ficou na academia, realizando o trabalho de controle de carga.

Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que não participaram da atividade no último domingo (21), estiveram presentes e treinaram sem limitações.

Neymar voltou a participar do treinamento e aumentou ainda mais as chances de ser relacionado contra a Escócia. Raphinha, com uma lesão muscular na coxa direita, foi ausência novamente.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.