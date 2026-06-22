Neymar participou de treino novamenteNelson Terme / CBF

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Estados Unidos - A seleção brasileira contou com o retorno de sete titulares na atividade desta segunda-feira (22), nos Estados Unidos. O goleiro Alisson, de 33 anos, foi a ausência do treinamento. Ele ficou na academia, realizando o trabalho de controle de carga.
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Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que não participaram da atividade no último domingo (21), estiveram presentes e treinaram sem limitações.
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Neymar voltou a participar do treinamento e aumentou ainda mais as chances de ser relacionado contra a Escócia. Raphinha, com uma lesão muscular na coxa direita, foi ausência novamente.
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Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.