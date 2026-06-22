Kylian Mbappé tem 14 gols em Copas do Mundo - Charly Triballeau / AFP

Kylian Mbappé tem 14 gols em Copas do MundoCharly Triballeau / AFP

Publicado 22/06/2026 11:42

Estados Unidos - O atacante Kylian Mbappé, de 27 anos, abordou a disputa com Lionel Messi pela artilharia de todas as Copas. O argentino, de 36 anos, tem 16 gols, enquanto o francês tem 14. O jogador do Real Madrid minimizou os feitos individuais em foco no título.

"Eu já sabia que o Leo ia marcar gols. É o Leo Messi, ele sempre marca gols. Ele é quem tem o dom. Estou atrás. Vou continuar, claro, tentando marcar para ajudar meu time a ir o mais longe possível. E, claro, marcando gols, você se aproxima desse tipo de recorde. Mas o mais importante para mim, como já disse, é levar minha equipe o mais longe possível para ganhar a Copa do Mundo", disse.

Lionel Messi igualou Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas. O argentino está em seu último mundial. Já Mbappé, de apenas 27 anos, tem dois gols a menos, está empatado com Gerd Müller e um gol atrás de Ronaldo Fenômeno.

Há também uma disputa coletiva entre Messi e Mbappé. Os dois têm um título de Copa do Mundo cada um e também um vice-campeonato. Ambos lutam para chegar em mais uma final.