Kylian Mbappé tem 14 gols em Copas do MundoCharly Triballeau / AFP
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O domingo (21) ainda marcou a estreia do árbitro Raphael Claus no torneio internacional
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