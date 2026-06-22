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Show da Espanha, empate cabo-verdiano e mais: veja o resumo do 11º dia de Copa do Mundo
O domingo (21) ainda marcou a estreia do árbitro Raphael Claus no torneio internacional
O 11º dia de Copa do Mundo começou com um show da Espanha, que atropelou a Arábia Saudita e venceu por 4 a 0. Lamine Yamal, inclusive, fez seu primeiro gol pela seleção no torneio internacional. Depois, Beiranvand pegou até pensamento e garantiu o empate do Irã com a Bélgica, por 0 a 0. Cabo Verde conseguiu segurar a pressão do Uruguai, empatou por 2 a 2 e permaneceu invicto. Para fechar o domingo (21), o Egito ganhou da Nova Zelândia por 3 a 1, de virada. Veja no resumo acima:
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