Scaloni é o treinador da seleção argentinaAFP
Scaloni descarta entrar em polêmica com Ancelotti: 'Não disse algo errado'
Técnico garante que interpretou positivamente comentário do italiano sobre a Argentina
Scaloni amplia discussão sobre intensidade
Scaloni descarta entrar em polêmica com Ancelotti: 'Não disse algo errado'
Técnico garante que interpretou positivamente comentário do italiano sobre a Argentina
Arrascaeta joga contra a Espanha? Veja o que pensa o técnico do Uruguai
Seleção uruguaia vive situação delicada na Copa do Mundo, com risco de eliminação precoce
Show da Espanha, empate cabo-verdiano e mais: veja o resumo do 11º dia de Copa do Mundo
O domingo (21) ainda marcou a estreia do árbitro Raphael Claus no torneio internacional
De virada, Egito vence a Nova Zelândia e encaminha classificação na Copa do Mundo
Surman abriu o placar, mas Ziko, Salah e Trézéguet marcaram para selar o triunfo egípcio
Trio não treina, e Escócia pode ter desfalques para ‘decisão’ contra o Brasil
Jogo será na quarta-feira (24), pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo
Mbappé sai em defesa de Dembélé na França: ‘Será decisivo para nós’
Camisa 10 também garantiu não ter preferência por posição no ataque
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.