Scaloni é o treinador da seleção argentinaAFP

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Uma possível polêmica entre Argentina e Brasil não encontrou espaço na entrevista coletiva de Lionel Scaloni, no domingo (21). Questionado sobre uma declaração recente de Carlo Ancelotti envolvendo sua equipe, o treinador da seleção argentina afastou qualquer sinal de desconforto.
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Na avaliação de Scaloni, a fala do técnico da seleção brasileira e serviu como reconhecimento das qualidades da atual campeã mundial.
"Ele disse de um bom jeito. Ele não disse algo errado. Ele disse algo bom sobre nós. Ele estava falando italiano, espanhol, português, tudo junto. Eu entendi que ele nos elogiou, não foi crítico", afirmou.
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A declaração que motivou a pergunta foi feita por Ancelotti antes de Brasil 3x0 Haiti. Ao analisar o cenário dos favoritos à Copa do Mundo em comparação com o Brasil, o treinador italiano apontou que muitas seleções apresentam características de diferentes e utilizou a Argentina como exemplo.
"Existem times não favoritos que jogam muito bom futebol. Creio que será um Mundial de muita intensidade. A Argentina não joga com tanta intensidade, mas joga muito bem, se destaca pela entrega, brigando muito e defendendo de forma agressiva. Creio que as estrelas não vão determinar o Mundial", analisou Carleto.
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Scaloni amplia discussão sobre intensidade

Ao comentar o tema, o treinador da Argentina aproveitou para fazer uma reflexão. Segundo ele, as condições climáticas também precisam ser considerados nesse tipo de avaliação.
"Temos que entender o que quer dizer quando falamos de intensidade. Está quente, os jogadores estão cansados. Hoje se joga forte no meio, é onde muitos jogos são decididos."