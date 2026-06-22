Harry Kane brilhou pela Inglaterra na estreia na Copa do Mundo - AFP

Harry Kane brilhou pela Inglaterra na estreia na Copa do MundoAFP

Publicado 22/06/2026 12:32

Rio - O místico ganês Nana Kwaku Bonsam, de 52 anos, que ficou conhecido por lançar uma maldição de vodu contra Cristiano Ronaldo está trabalhando em mais um astro do futebol mundial: Harry Kane, estrela da Inglaterra. A ação tem a ver com o confronto entre as duas seleções na Copa do Mundo.

"Estou trabalhando em Harry Kane. Já mostrei do que sou capaz antes, então sei o que preciso fazer para detê-lo. Sou muito famoso por minhas previsões. Não estou desejando que ele sofra uma lesão grave. Será apenas o suficiente para detê-lo contra o meu país. Vou fazer o meu trabalho para que isso possa ajudar Gana", afirmou em entrevista ao site inglês "Daily Star".

Nana Kwaku Bonsam é místico nascido em Gana Reprodução / Instagram

Bonsam ficou famoso em 2014, quando deu declarações de que era o responsável pela lesão de Cristiano Ronaldo na reta final da temporada que antecedeu a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Ao chegar lesionado no Mundial, o craque teve desempenho abaixo e seu país foi eliminado ainda na fase de grupos.

"Sei qual é a lesão de Cristiano Ronaldo, estou trabalhando nele. Estou levando isso muito a sério. Eu disse há quatro meses que trabalharia seriamente com Cristiano Ronaldo para tirá-lo da Copa do Mundo ou, pelo menos, impedir que ele jogasse contra Gana, e a melhor coisa que posso fazer é mantê-lo fora por causa de uma lesão. Essa lesão nunca poderá ser curada por nenhum médico; eles nunca conseguirão identificar a causa da lesão, pois ela é espiritual. Hoje é o joelho dele, amanhã é a coxa, no dia seguinte é outra coisa", afirmou na época.

A Inglaterra enfrenta a Gana nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), em Boston, em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026