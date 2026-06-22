Harry Kane brilhou pela Inglaterra na estreia na Copa do MundoAFP
Místico ganês afirma que está trabalhando para lançar maldição em Harry Kane
Seleções se enfrentam nesta terça-feira (23) na Copa do Mundo
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