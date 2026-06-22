Doku em ação durante treino da seleção belga: ele ficou fora de segundo jogo da Copa, com problema respiratório - Reprodução / X @BelRedDevils

Doku em ação durante treino da seleção belga: ele ficou fora de segundo jogo da Copa, com problema respiratórioReprodução / X @BelRedDevils

Publicado 22/06/2026 12:09

A jornalista France Pierron foi retirada da programação da L'Équipe TV, nesta segunda-feira (22). A decisão da emissora deveu-se após críticas da apresentadora à intenção de Jeremy Doku de deixar a concentração da Bélgica na Copa do Mundo para acompanhar o nascimento do primeiro filho, na Europa.



A decisão da emissora veio depois da forte repercussão gerada pelos comentários feitos. E ainda pediu desculpas pela fala da profissional.



"O L'Équipe se dissocia dessas declarações, que estão muito distantes dos valores do grupo, e pede desculpas ao jogador envolvido e, de forma mais ampla, aos seus torcedores."



Declaração sobre Doku gerou indignação



Ao comentar a possibilidade de Doku viajar à Europa caso a Bélgica avance na Copa do Mundo, Pierron questionou a escolha. Para completar, ainda minimizou a importância da presença do pai no momento do parto.



"A Copa do Mundo é uma alegria incrível. Há centenas de jogadores que matariam para estar no seu lugar. Talvez isso nunca mais aconteça na sua vida. Você está vivendo um sonho de infância e vai abandonar tudo para assistir ao nascimento do seu filho. Um momento, desculpe a expressão, em que o pai é completamente inútil", disse a apresentadora.



A discussão surgiu após Doku revelar que pretende retornar à Bélgica para acompanhar o nascimento do filho. Caso a seleção siga viva na Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, ele viajaria e depois retornaria para os jogos de mata-mata.



A esposa do atacante do Manchester City, Shireen, está grávida de oito meses e e o nascimento do filho de Jeremy Doku deve acontecer no início de julho.





