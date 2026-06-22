Gabriel Martinelli prevê confronto equilibrado entre Brasil e Escócia - Rafael Ribeiro / CBF

Gabriel Martinelli prevê confronto equilibrado entre Brasil e EscóciaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/06/2026 16:35

Rio - A seleção brasileira conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 e se colocou em boa condição de classificação para o mata-mata. Às vésperas do último jogo da fase de grupos, o atacante Gabriel Martinelli projetou o confronto equilibrado com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

"Vai ser um jogo difícil, eles têm muitos jogadores de qualidade. Tem o McGinn, que a gente sempre enfrenta com o Aston Villa, o Robertson, do Liverpool. Com certeza eles vão vir com tudo para tentar ganhar da gente, mas a gente está treinando bastante, vai ser um grande jogo, espero que a gente consiga sair com a vitória", disse Gabriel Martinelli.

Nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, a seleção brasileira empatou com Marrocos por 1 a 1 e venceu o Haiti por 3 a 0. Com isso, o Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos, levando vantagem no saldo de gols contra os marroquinos. O atacante Gabriel Martinelli destacou a importância de classificar em primeiro lugar no planejamento da equipe.

"Queremos ir em Miami e ganhar o jogo para classificarmos em primeiro. Continuar no hotel aqui com todas as facilidades que tem aqui é muito melhor. Se a gente classificar em segundo tem que ir para o México e acaba mudando toda a programação. Nossa mentalidade é ganhar e continuar aqui por todos os benefícios que temos aqui", pontuou.

Retorno de Neymar

Para o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção brasileira terá um reforço de peso. Recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita, o atacante Neymar treinou normalmente com o elenco e está à disposição do técnico Carlo Ancelotti — que já havia antecipado o retorno após a vitória sobre o Haiti. Gabriel Martinelli exaltou o camisa 10 e prometeu correr até mais por ele.

"Acho que a gente correria 20% ou 30% a mais para poder potencializar o Neymar, o Vini ou quem quer que seja. Eu sempre tento me doar ao máximo e fazer o que precisar fazer, se precisar defender linha de cinco, defendendo com lateral ali. A gente está se doando bastante. A gente quer ganhar a Copa, sabemos da capacidade que temos e acho que a gente correria sim 20% ou 30% a mais para potencializar", afirmou.

"Ele (Neymar) está em um nível muito alto, a gente fez um treinamento. Todo mundo sabe a qualidade que ele tem, sem palavras. Sobre intensidade, a gente vê que ele está querendo muito e fica feliz de ter um jogador como ele ao nosso lado, disponível e com a vontade que ele está tendo também", completou.