Cristiano Ronaldo marcou contra o UzbequistãoAFP
O gol do homem! Cristiano Ronaldo! Portugal 1x0 Uzbequistão.— Planeta do Futebol (@futebol_info) June 23, 2026
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