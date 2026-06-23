Cristiano Ronaldo marcou contra o UzbequistãoAFP

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Estados Unidos - Ao marcar duas vezes por Portugal contra o Uzbequistão, nesta terça-feira (23), pela Copa do Mundo, o atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis edições diferentes da competição. 
Com os dois gols marcados, o craque chegou aos 10 gols em Copas do Mundo, se igualando a nomes como Gabriel Batistuta e Thomas Müller. Cristiano Ronaldo balançou as redes uma vez em 2006, uma vez em 2010, uma vez em 2014, quatro vezes em 2018, uma vez em 2022, e agora duas vezes em 2026.
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Lionel Messi, de 38 anos, maior artilheiro de todas as Copas, disputou os mesmos Mundiais de Cristiano Ronaldo, mas não conseguiu marcar em 2010. Naquela ocasião, o craque argentino passou em branco.
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Portugal ainda entrará em campo pela fase de grupos da Copa do Mundo contra a Colômbia no próximo sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em Miami.