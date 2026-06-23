Cristiano Ronaldo marcou contra o Uzbequistão - AFP

Cristiano Ronaldo marcou contra o UzbequistãoAFP

Publicado 23/06/2026 14:17 | Atualizado 23/06/2026 14:40

Estados Unidos - Ao marcar duas vezes por Portugal contra o Uzbequistão, nesta terça-feira (23), pela Copa do Mundo, o atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

O gol do homem! Cristiano Ronaldo! Portugal 1x0 Uzbequistão.



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Com os dois gols marcados, o craque chegou aos 10 gols em Copas do Mundo, se igualando a nomes como Gabriel Batistuta e Thomas Müller. Cristiano Ronaldo balançou as redes uma vez em 2006, uma vez em 2010, uma vez em 2014, quatro vezes em 2018, uma vez em 2022, e agora duas vezes em 2026.

Lionel Messi, de 38 anos, maior artilheiro de todas as Copas, disputou os mesmos Mundiais de Cristiano Ronaldo, mas não conseguiu marcar em 2010. Naquela ocasião, o craque argentino passou em branco.

Portugal ainda entrará em campo pela fase de grupos da Copa do Mundo contra a Colômbia no próximo sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em Miami.