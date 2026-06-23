Raphinha se lesionou na Copa do Mundo - Nelson Terme / CBF

Raphinha se lesionou na Copa do MundoNelson Terme / CBF

Publicado 23/06/2026 13:55

Estados Unidos - O atacante Raphinha, de 29 anos, se pronunciou nesta terça-feira (23) pela primeira vez, depois de ter se lesionado na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), em partida válida pela Copa do Mundo. O jogador se declarou à Seleção e prometeu esforço máximo para retornar o mais rápido possível aos gramados.

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"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país. Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme", disse em seu perfil no Instagram.

Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e iniciou o protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira. O atacante, de 29 anos, não foi cortado, e a comissão técnica espera ter seu retorno durante o mata-mata da competição.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.