Raphinha se lesionou na Copa do MundoNelson Terme / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - O atacante Raphinha, de 29 anos, se pronunciou nesta terça-feira (23) pela primeira vez, depois de ter se lesionado na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), em partida válida pela Copa do Mundo. O jogador se declarou à Seleção e prometeu esforço máximo para retornar o mais rápido possível aos gramados.
LEIA MAIS: Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Raphinha (@raphinha)

"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país. Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. 
Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. 
Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para  honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme", disse em seu perfil no Instagram.
LEIA MAIS: Delegação do Egito é impedida de entrar em cidade dos EUA após vitória na Copa
Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e iniciou o protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira. O atacante, de 29 anos, não foi cortado, e a comissão técnica espera ter seu retorno durante o mata-mata da competição.
LEIA MAIS: Com Alisson, Seleção faz último treino antes de encarar a Escócia
Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.
fotogaleria
Raphinha se lesionou na Copa do Mundo
raphinha