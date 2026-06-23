Crianças imitam 'Remada Viking' da seleção norueguesa - Reprodução / X

Crianças imitam 'Remada Viking' da seleção norueguesaReprodução / X

Publicado 23/06/2026 14:45

Em vídeo, as crianças aparecem assistindo à comemoração dos jogadores pela TV e, regidos por uma moça que parece ser a professora, acompanharam eles na coreografia da 'Remada Viking'. O registro viralizou nas redes sociais e repercutiu mundo afora.

Já classificada para a próxima fase, a Noruega volta a campo nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), para enfrentar a França. A partida vale a liderança do grupo I, já que ambas as seleções somaram seis pontos até então.

Veja vídeo das crianças imitando a 'Remada Viking'