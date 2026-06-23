Noruega - Após a vitória da Noruega por 3 a 2 sobre Senegal, na última segunda-feira (22), jogadores e torcedores da seleção nórdica se uniram em uma coreografia que já virou febre nesta Copa do Mundo: a 'Remada Viking'. Além dos noruegueses presentes no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, o movimento contagiou os pequenos alunos de uma escola em Oslo, na capital do país.
Em vídeo, as crianças aparecem assistindo à comemoração dos jogadores pela TV e, regidos por uma moça que parece ser a professora, acompanharam eles na coreografia da 'Remada Viking'. O registro viralizou nas redes sociais e repercutiu mundo afora.
Já classificada para a próxima fase, a Noruega volta a campo nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), para enfrentar a França. A partida vale a liderança do grupo I, já que ambas as seleções somaram seis pontos até então.
Veja vídeo das crianças imitando a 'Remada Viking'
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