Lionel Messi, em amistoso contra a IslândiaDivulgação / Argentina
Atualmente, o procedimento antes das cobranças de pênaltis é dividido em dois sorteios. O primeiro define qual equipe fará a cobrança inicial, enquanto o segundo determina em qual gol as penalidades serão executadas.
O objetivo da mudança é unificar esses sorteios em apenas um. Dessa forma, o vencedor teria o direito de escolher entre cobrar primeiro ou selecionar o lado do campo. A equipe derrotada no sorteio ficaria automaticamente com a opção restante.
A expectativa é que a regra seja implementada já no mata-mata desta edição da Copa do Mundo. A proposta está sendo discutida entre a Fifa e a International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol há mais de 140 anos.
A tendência é que a ideia seja aprovada a tempo do início da fase eliminatória, que começa neste domingo (28) e vai até a final, marcada para 19 de julho.
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