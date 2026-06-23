Lionel Messi, em amistoso contra a IslândiaDivulgação / Argentina

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Rio - A Copa do Mundo ainda não terminou e a Fifa pode implementar novas regras durante a competição. De acordo com o jornal inglês "The Times", a entidade quer modificar o sorteio das cobranças de pênaltis para permitir que uma equipe escolha entre bater o primeiro pênalti ou definir o lado do campo em que a disputa será realizada.

Atualmente, o procedimento antes das cobranças de pênaltis é dividido em dois sorteios. O primeiro define qual equipe fará a cobrança inicial, enquanto o segundo determina em qual gol as penalidades serão executadas.
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O objetivo da mudança é unificar esses sorteios em apenas um. Dessa forma, o vencedor teria o direito de escolher entre cobrar primeiro ou selecionar o lado do campo. A equipe derrotada no sorteio ficaria automaticamente com a opção restante.

A expectativa é que a regra seja implementada já no mata-mata desta edição da Copa do Mundo. A proposta está sendo discutida entre a Fifa e a International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol há mais de 140 anos.
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A tendência é que a ideia seja aprovada a tempo do início da fase eliminatória, que começa neste domingo (28) e vai até a final, marcada para 19 de julho.