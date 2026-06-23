Troféu da Série A do Campeonato BrasileiroRafael Ribeiro / CBF

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O Dia
Rio - O Campeonato Brasileiro irá voltar antes do fim da Copa do Mundo. A CBF desmembrou algumas partidas da 19ª rodada da competição para os dias 16 e 17 de julho. Botafogo, Fluminense e Vasco estão envolvidos na competição.
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O Alvinegro entrará em campo contra o Santos, no próximo dia 16 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Vasco vai encarar o Vitória, em Salvador. O Grêmio também joga neste dia contra o Mirassol, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília). 
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O Fluminense entrará em campo no dia seguinte contra o Bragantino, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor não poderá ter Hulk e Thiago Silva, reforços para o segundo semestre, pois a inscrição de novos atletas não estará liberada. 
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As partidas vão acontecer entre o intervalo das semifinais e a decisão da Copa do Mundo. O Mundial será decidido no próximo dia 19 (sábado), em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).
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Troféu da Série A do Campeonato Brasileiro
O México é o primeiro país classificado para o mata-mata da Copa de 2026. A seleção venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e ainda assegurou a liderança do Grupo A