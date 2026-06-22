Comemoração de Julián Álvarez em goleada do Atlético de Madrid sobre o Barcelona - Divulgação / Atlético de Madrid

Comemoração de Julián Álvarez em goleada do Atlético de Madrid sobre o BarcelonaDivulgação / Atlético de Madrid

Publicado 22/06/2026 21:30

Estados Unidos - Julián Álvarez admitiu quer quer deixar o Atlético de Madrid. Em entrevista após a vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira (22), pela Copa do Mundo, o atacante disse que já conversou com pessoas do clube e afirmou que quer cumprir seu sonho.

"Creio que não é momento para falar sobre isso, mas tampouco posse esconder. Trato de ser uma pessoa honesta. Conversei com as pessoas do clube, com quem tinha que falar. Creio que o melhor para todos é uma transferência, quero cumprir meu sonho", disse Álvarez, à 'ESPN Argentina'.

Barcelona e Real Madrid já mostraram interesse na contratação de Álvarez. O clube da capital espanhola, aliás, fez uma proposta de 150 milhões de euros, mas o Atlético recusou

Dias depois, o 'AS' noticiou que Barça não havia jogado a toalha. Segundo o jornal espanhol publicou na época, o clube catalão não se assustou com a proposta do Real, rejeitada pelo Atlético de Madrid, e acredita que o desejo do argentino de atuar pelo Barcelona irá pesar.