Comemoração de Julián Álvarez em goleada do Atlético de Madrid sobre o BarcelonaDivulgação / Atlético de Madrid
Álvarez fala em cumprir sonho e admite que quer deixar o Atlético de Madrid
Atacante acredita que 'o melhor para todos é uma transferência'
Álvarez fala em cumprir sonho e admite que quer deixar o Atlético de Madrid
Atacante acredita que 'o melhor para todos é uma transferência'
CBF divulga tabela das rodadas 19 a 24 da Série A do Campeonato Brasileiro
Quatro partidas acontecerão antes da final da Copa do Mundo
Vasco tem interesse na contratação do técnico Vasco Matos
Partes já conversaram nos últimos dias
Veja datas, horários e locais dos jogos entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil
CBF divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da competição
Jogo entre França e Iraque é o primeiro interrompido na Copa por protocolo de tempestades
Partida foi paralisada no intervalo
Após acompanhar nascimento do filho, Doku deve reforçar a Bélgica na Copa
Atacante recebeu autorização da comissão técnica para viajar à Inglaterra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.