Rio - A CBF divulgou a tabela das rodadas 19 a 24 da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 nesta segunda-feira (22). Quatro partidas acontecerão antes do dia 19 de julho, data da final da Copa do Mundo. Os jogos envolvem times que estão nos playoffs da Sul-Americana.
A entidade também informou que o documento reflete diretrizes construídas juntos com clubes em reunião sobre a formação da Liga Futebol no Brasil. Dessa forma, a CBF explicou que "eliminou partidas em horários considerados menos adequados para o público, como jogos às 19h em dias de semana e confrontos em horários mais tardios aos domingos".
Ainda segundo a "iniciativa também está alinhada aos estudos de audiência, presença de público e comportamento do torcedor".
19ª RODADA
16/07 (quinta-feira): Botafogo x Santos, às 19h30, no Nilton Santos
16/07 (quinta-feira): Vitória x Vasco, às 19h30, no Barradão
16/07 (quinta-feira): Mirassol x Grêmio, às 21h30, no Maião
17/07 (sexta-feira) Fluminense x Red Bull Bragantino, às 21h30, no Maracanã
21/07 (terça-feira): Atlético-MG x Bahia, às 19h30, na Arena MRV
22/07 (quarta-feira): São Paulo x Athletico-PR, às 21h30, em local a definir
22/07 (quarta-feira): Internacional x Cruzeiro, às 21h30, no Beira-Rio
22/07 (quarta-feira): Chapecoense x Flamengo, às às 21h30, na Arena Condá
23/07 (quinta-feira): Corinthians x Remo, às 19h30, na Neo Química Arena
23/07 (quinta-feira) Coritiba x Palmeiras, às 21h30, no Couto Pereira
20ª RODADA
25/07 (sábado): Santos x Chapecoense, às 18h30, na Vila Belmiro
25/07 (sábado): Athletico-PR x Internacional, às 18h30, na Arena da Baixada
25/07 (sábado): Vasco x Mirassol, às 20h30, em São Januário
26/07 (domingo): Cruzeiro MG x Botafogo, às às 16h, no Mineirão
26/07 (domingo): Bahia x Corinthians, às 16h, na Arena Fonte Nova
26/07 (domingo): Flamengo x São Paulo, às 18h30, no Maracanã
26/07 (domingo) Red Bull Bragantino x Coritiba, às 18h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
26/07 (domingo): Grêmio x Fluminense, às 18h30, na Arena do Grêmio
26/07 (domingo): Palmeiras x Atlético-MG, às 19h30, no Nubank Parque
26/07 (domingo) Remo x Vitória, às 19h30, no Mangueirão
21ª RODADA
29/07 (quarta-feira): Mirassol x Remo, às 19h30, no Maião
29/07 (quarta-feira): Internacional x Flamengo, às 19h30, no Beira-Rio
29/07 (quarta-feira): Fluminense x Bahia, às 21h30, no Maracanã
29/07 (quarta-feira): Vitória x Palmeiras, às 21h30, no Barradão
30/07 (quinta-feira): Corinthians x Athletico-PR, às 19h30, na Neo Química Arena
30/07 (quinta-feira): Coritiba x Cruzeiro, às 21h30, no Couto Pereira
A definir: Botafogo x Grêmio, em horário a definir, no Nilton Santos
A definir: São Paulo x Santos, em horário e local a definir
A definir: Atlético-MG x Red Bull Bragantino, em horário a definir, na Arena MRV
A definir: Chapecoense x Vasco, em horário a definir, na Arena Condá
22ª RODADA
08/08 (sábado): Grêmio x São Paulo, às 16h, na Arena do Grêmio
08/08 (sábado): Remo x Atlético-MG, às 18h30, no Mangueirão
08/08 (sábado): Coritiba x Chapecoense, às 20h30, no Couto Pereira
08/08 (sábado): Botafogo x Fluminense, às 21h, no Nilton Santos
09/08 (domingo): Cruzeiro x Mirassol, às 11h, no Mineirão
09/08 (domingo): Palmeiras x Internacional, às 16h, no Allianz Parque
09/08 (domingo): Bahia x Vasco, às 16h, na Arena Fonte Nova
09/08 (domingo): Santos x Athletico-PR, às 18h30, na Vila Belmiro
09/08 (domingo) Red Bull Bragantino x Corinthians, às 18h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
09/08 domingo: Flamengo x Vitória, às 19h30, no Maracanã
23ª RODADA
15/08 (sábado): Fluminense x Palmeiras, às 16h30, no Maracanã
15/08 (sábado): Atlético-MG x Grêmio, às 16h30, na Arena MRV
15/08 (sábado): Athletico-PR x Red Bull Bragantino, às 18h30, na Arena da Baixada
15/08 (sábado): São Paulo x Coritiba, às 21h, no Morumbis
16/08 (domingo): Chapecoense x Bahia, às 11h, na Arena Condá
16/08 (domingo) Vasco x Santos, às 16h, em São Januário
16/08 (domingo): Mirassol x Flamengo, às 18h30, no Maião
16/08 (domingo): Vitória x Botafogo, às 18h30, no Barradão
16/08 (domingo): Corinthians x Cruzeiro, às 19h30, na Neo Química Arena
17/08 (segunda-feira): Internacional x Remo, às 20h, no Beira-Rio
24ª RODADA
22/08 (sábado): Fluminense x Remo, às 16h, no Maracanã
22/08 (sábado): Internacional x Atlético-MG, às 18h30, no Beira-Rio
22/08 (sábado): Cruzeiro x Flamengo, às 20h30, no Mineirão
23/08 (domingo): Palmeiras x Vasco, às 16h, no Nubank Parque
23/08 (domingo): Red Bull Bragantino x Grêmio, às 16h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
23/08 (domingo): Vitória x Bahia, às 16h, no Barradão
23/08 (domingo): Santos x Mirassol, às 18h30, na Vila Belmiro
23/08 (domingo): Chapecoense x São Paulo, às 18h30, na Arena Condá
23/08 (domingo): Coritiba x Corinthians, às 19h30, no Couto Pereira
24/08 (segunda-feira): Botafogo x Athletico-PR, às 20h, Nilton Santos
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