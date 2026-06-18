Leonardo Jardim e diretoria do Flamengo trabalham com ferramenta para projetar pontos e avaliar desempenho - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim e diretoria do Flamengo trabalham com ferramenta para projetar pontos e avaliar desempenhoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 18/06/2026 09:56

planilha montada para análise de desempenho na temporada. Flamengo não cumpriu o objetivo que traçou para conquistar o título do Brasileirão. Mais do que chegar à parada para a Copa do Mundo em segundo lugar, a pontuação alcançada não chegou à meta estipulada em uma

A ferramenta criada e atualizada pelo departamento de análise de dados é fundamental para diretoria e o técnico Leonardo Jardim avaliarem o trabalho. Desta maneira, o presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou em reunião na quarta-feira (17) com o Conselho Deliberativo que o time estava 'devendo' em relação à projeção feita.



São 41 pontos em 18 rodadas, sete a menos que o Palmeiras. O objetivo era alcançar 43 e o dirigente inclusive apontou o motivo que atrapalhou os planos: o empate com o Vasco no fim do jogo, após estar vencendo por 2 a 0.



"Nós fechamos o primeiro semestre com dois pontos menos do que a gente precisava para ser campeão brasileiro. Esse ano, aquele empate com o Vasco está custando caro. Seriam dois pontos", disse.



"E conseguimos três pontos acima do que nós nos colocamos para fazer na Libertadores (primeiro lugar, com 16)".



Bap também explicou aos conselheiros como funciona essa planilha que é constantemente avaliada e atualizada.



“Esse é o meu xodó, é a folha do ‘vamos ganhar a p... toda’. Aqui tem todos os jogos do ano, o que a gente espera de cada jogo e quantos pontos a gente tem que fazer para que a gente chegue no final ganhando tudo. A cada semana a gente roda tudo isso e eu discuto com o Boto e com o Leonardo não aquilo que eu acho, mas aquilo que os números mostram”, afirmou o presidente do Flamengo na reunião.