Leonardo Jardim e diretoria do Flamengo trabalham com ferramenta para projetar pontos e avaliar desempenhoAdriano Fontes/Flamengo

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O Flamengo não cumpriu o objetivo que traçou para conquistar o título do Brasileirão. Mais do que chegar à parada para a Copa do Mundo em segundo lugar, a pontuação alcançada não chegou à meta estipulada em uma planilha montada para análise de desempenho na temporada.
A ferramenta criada e atualizada pelo departamento de análise de dados é fundamental para diretoria e o técnico Leonardo Jardim avaliarem o trabalho. Desta maneira, o presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou em reunião na quarta-feira (17) com o Conselho Deliberativo que o time estava 'devendo' em relação à projeção feita.
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São 41 pontos em 18 rodadas, sete a menos que o Palmeiras. O objetivo era alcançar 43 e o dirigente inclusive apontou o motivo que atrapalhou os planos: o empate com o Vasco no fim do jogo, após estar vencendo por 2 a 0.
"Nós fechamos o primeiro semestre com dois pontos menos do que a gente precisava para ser campeão brasileiro. Esse ano, aquele empate com o Vasco está custando caro. Seriam dois pontos", disse.
"E conseguimos três pontos acima do que nós nos colocamos para fazer na Libertadores (primeiro lugar, com 16)".
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Bap também explicou aos conselheiros como funciona essa planilha que é constantemente avaliada e atualizada.
“Esse é o meu xodó, é a folha do ‘vamos ganhar a p... toda’. Aqui tem todos os jogos do ano, o que a gente espera de cada jogo e quantos pontos a gente tem que fazer para que a gente chegue no final ganhando tudo. A cada semana a gente roda tudo isso e eu discuto com o Boto e com o Leonardo não aquilo que eu acho, mas aquilo que os números mostram”, afirmou o presidente do Flamengo na reunião.