Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/06/2026 08:52

Rio — O Flamengo definiu os seus adversários na intertemporada que realizará em Portugal, durante a Copa do Mundo. O time de Leonardo Jardim enfrentará o River Plate, no dia 3 de julho, o Laussane, da Suíça, no dia 8, e o Benfica, no dia 11. Todos os confrontos acontecerão no estádio Algarve, sul do país, segundo o 'ge'.



O duelo com o clube português ainda vai valer o Troféu do Algarve, em referência a um torneio amistoso de pré-temporada disputado no estádio.

O Rubro-Negro viajará à Lisboa no dia 28 de junho. De lá, a delegação embarca em um trajeto de cerca de 2h30 de ônibus para a primeira base, o hotel de luxo Cascade Wellness Resort, à beira do mar, onde também treinará, em Lagos.



A segunda metade da viagem será em Estoi, que fica a cerca de 1 hora de distância de Lagos, perto do estádio Algarve.

O elenco retorna em 12 de julho e termina o período de pausa do Mundial com treinos no Ninho do Urubu. A tendência é dos convocados não participarem destes treinamentos; mesmo se forem eliminados precocemente da Copa, que termina em 19 de julho, eles devem receber alguns dias de férias.