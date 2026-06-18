Jogadores do Flamengo terão um mês de preparação antes do retorno da temporadaGilvan de Souza / Flamengo

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O Flamengo confirmou programação, adversários, datas e horários dos três amistosos que fará em Portugal, durante a Copa do Mundo. A preparação de intertemporada começa na sexta-feira (19), com a reapresentação do elenco no CT do Ninho do Urubu.
Serão nove dias de treinos no Rio antes da viagem a Portugal, que será em 28 de junho. A delegação rubro-negra trabalhará inicialmente na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho.
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Nesse período em solo português, o Flamengo disputará o primeiro amisto, contra River Plate, em 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília). Já no dia 8, o adversário será Lausanne-Sport, da Suíça, às 20h30 (16h30 de Brasília).
A parte final de treinos em Portugal acontecerá em Estoi, no município de Faro, até o dia 12. Antes do retorno ao Brasil, os jogadores enfrentarão o Benfica no dia 11, às 19h30 (15h30 de Brasília).
Os três amistosos serão no Estádio Algarve. A venda de ingressos para os três amistosos será realizada por meio da plataforma Blueticket.
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Em relação aos nove jogadores na Copa do Mundo, o Flamengo ainda aguarda a definição de até onde suas seleções vão. De qualquer maneira, a tendência é que nenhum participe da viagem, já que todos ganharão dias de descanso antes de se reapresentarem.