Jogadores do Flamengo terão um mês de preparação antes do retorno da temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo terão um mês de preparação antes do retorno da temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/06/2026 11:10

O Flamengo confirmou programação, adversários, datas e horários dos três amistosos que fará em Portugal, durante a Copa do Mundo. A preparação de intertemporada começa na sexta-feira (19), com a reapresentação do elenco no CT do Ninho do Urubu.



Serão nove dias de treinos no Rio antes da viagem a Portugal, que será em 28 de junho. A delegação rubro-negra trabalhará inicialmente na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho.



Nesse período em solo português, o Flamengo disputará o primeiro amisto, contra River Plate, em 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília). Já no dia 8, o adversário será Lausanne-Sport, da Suíça, às 20h30 (16h30 de Brasília).



A parte final de treinos em Portugal acontecerá em Estoi, no município de Faro, até o dia 12. Antes do retorno ao Brasil, os jogadores enfrentarão o Benfica no dia 11, às 19h30 (15h30 de Brasília).



Os três amistosos serão no Estádio Algarve. A venda de ingressos para os três amistosos será realizada por meio da plataforma Blueticket.



Em relação aos nove jogadores na Copa do Mundo, o Flamengo ainda aguarda a definição de até onde suas seleções vão. De qualquer maneira, a tendência é que nenhum participe da viagem, já que todos ganharão dias de descanso antes de se reapresentarem.