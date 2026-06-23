Emerson Royal soma um gol e cinco assistências em 40 jogos pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal soma um gol e cinco assistências em 40 jogos pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/06/2026 12:16





O defensor é bem avaliado pela comissão técnica de Leonardo Jardim e, assim, ainda não há um posicionamento concreto sobre uma possível saída. Rio - O Flamengo recebeu uma proposta do Aston Villa por Emerson Royal. O clube inglês ofereceu 9 milhões de euros (R$ 53 milhões) para levar o lateral-direito. As informações são da ‘ESPN’.O defensor é bem avaliado pela comissão técnica de Leonardo Jardim e, assim, ainda não há um posicionamento concreto sobre uma possível saída.