Kaiki Bruno em ação pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Kaiki Bruno em ação pelo CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 19/06/2026 16:57

Itália - Interesse antigo do Flamengo, o lateral-esquerdo Kaiki Bruno acertou sua saída do Cruzeiro, rumo ao Como. Classificado para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, o clube italiano negociou os últimos detalhes e fechou a contratação do defensor por empréstimo com obrigação de compra.

Os mineiros aceitaram uma proposta de 2 milhões de euros (R$ 11,8 milhões) pelo empréstimo de uma temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Ao fim do vínculo, em julho de 2027, a equipe italiana terá o compromisso de comprar o jogador em definitivo, por um valor adicional fixado em 14 milhões de euros (R$ 82,6 milhões).

Kaiki Bruno havia sido um pedido de Leonardo Jardim ao Flamengo, visto que os dois trabalharam juntos no Cruzeiro em 2025. Além disso, a lateral-esquerda é uma das posições que o Mais Querido procura reforçar, senão nesta janela, na do final do ano. Porém, o defensor cruzeirense priorizou o mercado europeu.

Com quatro assistências em 32 jogos nesta temporada, o lateral consolidou-se, atraiu interesse de diversos clubes e esteve até no radar do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Kaiki foi chamado para os amistosos contra França e Croácia, em março, e apareceu entre os pré-convocados para esta Copa do Mundo, mas ficou fora da lista final.