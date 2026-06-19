Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/06/2026 11:31

O Flamengo aposta na terceira temporada seguida com receitas acima de R$ 1 bilhão. Além disso, a previsão orçamentária de 2026 é de novo recorde em receitas, com estimativa de chegar a R$ 1,431 bilhão.



Caso esse valor projetado se confirme, o Rubro-Negro ganhará cerca de R$ 215 milhões a mais do que em 2025. A boa notícia para os torcedores é que o resultado pode ser ainda maior porque diretoria incluiu uma arrecadação pequena com premiações (R$ 10 milhões) e em dezembro será bem superior.



Os números foram apresentados pelo CEO do Flamengo, Paulo Dutra, em reunião do Conselho Deliberativo na noite de quarta-feira (17).



“A gente tem o marketing B2B gerando um adicional de R$ 150 milhões de resultado em relação a 2024. Os jogos, R$ 86 milhões. O marketing B2C, R$ 82 milhões. E o Maracanã, R$ 35 milhões. Então, a gente gera receita nas áreas que são geradoras de receita de verdade", explicou o diretor.



Gasto do Flamengo com salário também será recorde



Diante do aumento de receitas, o investimento no futebol continua alto. A previsão de gastos apenas com jogadores e comissão técnica deve ser na casa dos R$ 495 milhões.

Como efeito de comparação, o valor recorde até agora é o de R$ 413 milhões no ano passado.