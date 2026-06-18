No profissional, Gustavo Puskas soma dois gols e uma assistência em dez jogos pelo Vila NovaRoberto Corrêa / Vila Nova FC
O garoto já vestiu a camisa do clube carioca, no sub-15. Depois, passou por outros times e fechou com o Tigre, no ano passado - tem vínculo até o fim de 2028.
A intenção inicial do Flamengo seria usá-lo nas categorias de base. As informações são da‘ESPN’.
Em 2026, Gustavo Puskas soma dois gols e uma assistência em dez jogos pela equipe principal do Vila Nova. No sub-20, balançou a rede quatro vezes em oito partidas nesta temporada.
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