No profissional, Gustavo Puskas soma dois gols e uma assistência em dez jogos pelo Vila NovaRoberto Corrêa / Vila Nova FC

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Rio - O Flamengo enviou uma proposta para contratar Gustavo Puskas, atacante do Vila Nova. A diretoria rubro-negra sinalizou com uma oferta de R$ 3,5 milhões para selar a chegada do jovem de 18 anos. Ele também desperta o interesse do futebol europeu.

O garoto já vestiu a camisa do clube carioca, no sub-15. Depois, passou por outros times e fechou com o Tigre, no ano passado - tem vínculo até o fim de 2028.
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A intenção inicial do Flamengo seria usá-lo nas categorias de base. As informações são da‘ESPN’.

Em 2026, Gustavo Puskas soma dois gols e uma assistência em dez jogos pela equipe principal do Vila Nova. No sub-20, balançou a rede quatro vezes em oito partidas nesta temporada.