No profissional, Gustavo Puskas soma dois gols e uma assistência em dez jogos pelo Vila Nova - Roberto Corrêa / Vila Nova FC

No profissional, Gustavo Puskas soma dois gols e uma assistência em dez jogos pelo Vila NovaRoberto Corrêa / Vila Nova FC

Publicado 18/06/2026 10:58





O garoto já vestiu a camisa do clube carioca, no sub-15. Depois, passou por outros times e fechou com o Tigre, no ano passado - tem vínculo até o fim de 2028. Rio - O Flamengo enviou uma proposta para contratar Gustavo Puskas, atacante do Vila Nova. A diretoria rubro-negra sinalizou com uma oferta de R$ 3,5 milhões para selar a chegada do jovem de 18 anos. Ele também desperta o interesse do futebol europeu.O garoto já vestiu a camisa do clube carioca, no sub-15. Depois, passou por outros times e fechou com o Tigre, no ano passado - tem vínculo até o fim de 2028.