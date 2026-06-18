José Boto é dirigente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

José Boto é dirigente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/06/2026 20:20

Rio - O diretor técnico do Flamengo, José Boto, de 60 anos, pode deixar o Flamengo. De acordo com informações dos jornais italianos "Gazzetta Dello Sport" e o "Corriere Dello Sport", o Milan tem interesse na contratação do português.

O Milan contratou recentemente Rubén Amorim, de 41 anos, para assumir o comando do clube. O técnico e José Boto já trabalharam juntos no Benfica, quando Amorim era jogador profissional e o dirigente do Flamengo já exercia a função de diretor técnico.

Apesar do desejo do Milan, o Flamengo compreende que Boto dificilmente deixaria o clube. O dirigente se sente prestigiado pelo Rubro-Negro e está feliz com o trabalho que vem sendo realizado.

José Boto assumiu a função no clube carioca no começo do ano passado, sendo contratado pelo presidente Luiz Eduardo Baptista. Ele participou dos títulos da Libertadores, do Brasileiro, da Supercopa Rei e de dois Campeonatos Cariocas.