Evertton vive excelente momento - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton vive excelente momentoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/06/2026 13:45

antes de conquistar espaço na equipe titular em 2026. Inclusive, ele esteve perto de deixar o clube antes mesmo de ser integrado completamente ao elenco profissional.

Evertton Araújo teve um início difícil pelo Flamengo . Inclusive, ele esteve perto de deixar o clube antes mesmo de ser integrado completamente ao elenco profissional.

O volante recordou as poucas chances no início da carreira diante da forte concorrência no elenco rubro-negro. Ao estourar a idade do sub-20, chegou a ter negociações avançadas com outro clube para ser emprestado.



"Quando estourei a idade de sub-20, eu estava sem expectativa nenhuma. Era um sonho jogar no profissional do Flamengo, mas estava muito longe. Eu já estava com proposta para sair para outro time, estava quase tudo acertado para ser emprestado", revelou em entrevista ao site 'ge'.



Entretanto, Evertton Araújo não desistiu do sonho de jogar pelo Flamengo. Com trabalho e sorte, as oportunidades começaram a aparecer e ele acabou ficando no elenco.



"Tinham muitos volantes. Um machucou, daqui a pouco o outro machucou também, e aí improvisaram os zagueiros de volante. E não tinha mais o que fazer e me colocaram para jogar. Ganhei a oportunidade", recordou.

O volante estreou pelos profissionais do Flamengo contra o Audax, em janeiro de 2023 e também enfrentou Bangu e Botafogo no Campeonato Carioca daquele ano. Na temporada seguinte, disputou quatro partidas e, em 2025, passou a ser mais utilizado pelo técnico Filipe Luís.



"Eu nunca tirei a cabeça do Flamengo. Chegou a proposta de outro time, precisava ir porque não tinha espaço no time profissional, mas não queria. As coisas foram acontecendo do jeito que tem que ser, fui ganhando oportunidade, evoluindo, subindo e estou aqui até hoje", completou.