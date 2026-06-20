Pedro ficou de fora da Copa do Mundo - Adriano Fontes / Flamengo

Pedro ficou de fora da Copa do MundoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 20/06/2026 20:50

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, criticou a escolha de Carlo Ancelotti de levar o atacante Neymar, de 34 anos, para a Copa do Mundo. Além disso, o dirigente afirmou que o camisa 9 do clube carioca, Pedro, foi vítima de uma injustiça do treinador da seleção brasileira.

"Tenho dúvidas se o Neymar fará algum jogo neste Mundial. A temporada passada dele e a atual, mostram que ele não consegue fazer dois jogos seguidos. Não consigo entender como um jogador (Neymar) que tem, sei lá, dois jogos nos últimos dois meses é convocado, e um jogador como o Pedro, que tem 19 gols, é o artilheiro do Brasileirão, numa equipe que tem alguma dificuldade em fazer gols, não é convocado. Mas são opções do selecionador, que depois vai pagar ou não por elas", disse em entrevista ao "Canal 11", de Portugal.

Nos últimos dois meses, Neymar entrou em campo em seis partidas pelo Santos e fez dois gols e deu uma assistência. O camisa 10 sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e ficou de fora dos dois primeiros jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nos últimos dois meses, Pedro entrou em campo em 11 partidas, anotou sete gols e deu uma assistência.

Com 4 pontos, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo C na Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti faz seu último jogo pela primeira fase contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).