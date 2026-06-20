Pedro ficou de fora da Copa do MundoAdriano Fontes / Flamengo

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Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, criticou a escolha de Carlo Ancelotti de levar o atacante Neymar, de 34 anos, para a Copa do Mundo. Além disso, o dirigente afirmou que o camisa 9 do clube carioca, Pedro, foi vítima de uma injustiça do treinador da seleção brasileira.
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"Tenho dúvidas se o Neymar fará algum jogo neste Mundial. A temporada passada dele e a atual, mostram que ele não consegue fazer dois jogos seguidos. Não consigo entender como um jogador (Neymar) que tem, sei lá, dois jogos nos últimos dois meses é convocado, e um jogador como o Pedro, que tem 19 gols, é o artilheiro do Brasileirão, numa equipe que tem alguma dificuldade em fazer gols, não é convocado. Mas são opções do selecionador, que depois vai pagar ou não por elas", disse em entrevista ao "Canal 11", de Portugal.
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Nos últimos dois meses, Neymar entrou em campo em seis partidas pelo Santos e fez dois gols e deu uma assistência. O camisa 10 sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e ficou de fora dos dois primeiros jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nos últimos dois meses, Pedro entrou em campo em 11 partidas, anotou sete gols e deu uma assistência.
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Com 4 pontos, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo C na Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti faz seu último jogo pela primeira fase contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).
 