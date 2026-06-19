Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo / Jogada10

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo / Jogada10

Publicado 19/06/2026 15:15

Rio - O elenco do Flamengo encerrou o período de 19 dias de férias e se reapresentou nesta sexta-feira (19) no CT Ninho do Urubu. Os jogadores iniciaram o dia com a realização de exames médicos e testes físicos.

A comissão técnica, comandada por Leonardo Jardim, programou um total de nove dias de atividades em solo carioca antes de cruzar o Atlântico. A viagem da delegação rumo a Portugal está marcada para o dia 28 de junho, data em que o clube dá início oficialmente à intertemporada.



Em território europeu, o time rubro-negro fará três partidas preparatórias contra River Plate (ARG), Lausanne-Sport (SUI) e Benfica (POR), todas no Estádio Algarve. Essas atividades em solo português vão ocorrer entre os dias 29 de junho e 12 de julho, divididas em duas bases de treinamento.



Como esperado, as principais ausências ficam por conta dos nove atletas cedidos às suas respectivas seleções para a disputa do Mundial. Em contrapartida, os lesionados Léo Ortiz e Saúl Ñíguez anteciparam o fim das férias para acelerar o processo de recuperação.



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