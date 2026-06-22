Léo Jardim, técnico do Mengão - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Jardim, técnico do MengãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/06/2026 09:02

O Flamengo vive a expectativa de contar com 'reforços' de jogadores que estão na Copa do Mundo ainda no período de intertemporada. Com as situações difíceis em seus grupos, Uruguai e Equador correm sério risco de eliminação precoce ainda nesta semana, o que anteciparia os retornos de Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata.



Os quatro ainda terão direito a um período de descanso após retornarem de suas seleções (próximo a 20 dias, igual aos companheiros), mas a tendência é que estejam à disposição até o meio de julho. Isso acontecerá se a equipe equatoriana não vencer a Alemanha na quinta-feira (25) e a uruguaia não superar a Espanha, na sexta (26).



Se as eliminações forem confirmadas, o Flamengo poderá, então, ficar menos desfalcado no retorno da temporada, a partir de 22 de julho. Isso porque há o temor de não contar com até nove jogadores nas primeiras partidas.



Ainda assim, cinco nomes devem demorar um pouco mais. Afinal, Lucas Paquetá, Danilo, Alex Sandro e Léo Pereira estão praticamente certos na primeira fase se mata-mata com o Brasil. Além deles, Carrascal, com a Colômbia também deve avançar.

Esses jogos acontecerão em 29 de junho (para os brasileiros) e 2 de julho (para o colombiano). E, à medida que suas seleções avancem, o Flamengo terá de esperar mais pelo retorno de seus jogadores.