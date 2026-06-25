Danilo em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
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Jogador, de 34 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano
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