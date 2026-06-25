Danilo em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/06/2026 08:30

Estados Unidos - Titular da seleção brasileira mais uma vez, Danilo, de 34 anos, abordou sobre a possibilidade de voltar a atuar pelo Porto, clube que defendeu entre 2012 e 2015. O defensor afirmou que acompanha a equipe lusitana.

"Nunca se sabe, nunca se sabe. Acompanho sempre o Porto, estou sempre muito atento e fiquei muito satisfeito com o título do Campeonato Nacional", disse o jogador do Flamengo.

Danilo tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada e ainda não decidiu qual será o seu destino. As partes devem discutir uma renovação depois da Copa do Mundo.

"Mando mensagens muitas vezes ao presidente, temos uma relação bacana. Fui muito feliz no Porto, é uma cidade maravilhosa, que eu adoro, e desejo sempre as melhores coisas ao clube, à cidade e às pessoas do Porto", concluiu.