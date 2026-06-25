Pedro em ação no treino do Mengão - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro em ação no treino do MengãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/06/2026 14:11

O Flamengo trabalha na intertemporada sem nove jogadores que estão na Copa do Mundo e, com isso, Leonardo Jardim pode observar melhor jovens da base ou que estavam emprestados. Neste segundo caso, Lorran e Rayan Lucas têm a oportunidade de tentar convencer o técnico de que podem ser úteis no elenco atual.



Os dois ainda têm futuro incerto, com possibilidade de serem emprestados novamente para ganharem experiência. Já há clubes, inclusive, interessados nas contratações.



Além disso, a inclusão de ambos na viagem a Portugal ainda será definida pela comissão técnica. Mas há chance de que os dois sejam incluídos.

Caso fiquem fora, treinarão em separado até que sejam emprestados novamente. A ideia no Rubro-Negro não é ainda vendê-los, pois acredita que podem evoluir.



Lorran, de 19 anos, estava no Pisa, da Itália, onde foi pouco aproveitado, com apenas 10 partidas disputadas durante a temporada passada. Já Rayan Lucas, de 21 anos, voltou ao Flamengo após atuar 22 vezes pelo time B do Sporting, de Portugal, que não quis exercer a prioridade de compra.