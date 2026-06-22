Argentina enfrentou a Áustria na Copa do Mundo - Divulgação / AFA

Argentina enfrentou a Áustria na Copa do MundoDivulgação / AFA

Publicado 22/06/2026 16:03

Estados Unidos - O atacante Lionel Messi escreveu mais uma página na sua linda e gloriosa história no futebol. Nesta segunda-feira (22), o craque, de 38 anos, decidiu para a Argentina contra a Áustria, e se tornou isoladamente o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ele anotou os dois tentos da partida, alcançou 18 gols nos Mundiais, e levou os tricampeões do mundo a vitória por 2 a 0. O resultado selou a classificação dos "hermanos" para a segunda fase da competição.

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Ao balançar as redes duas vezes contra a Áustria, Lionel Messi deixou Miroslav Klose, que fez 16 gols, para trás, e se isolou em primeiro lugar com 18 bolas nas redes em Copas do Mundo. O camisa 10 ainda poderia ter ampliado a vantagem, já que perdeu um pênalti no começo do jogo desta segunda. Na terceira colocação está Ronaldo Fenômeno com 15 gols.

Na liderança do Grupo J com seis pontos, a Argentina irá encarar a Jordânia, no seu último jogo da fase preliminar no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília), em Dallas. No mesmo dia e horário, a Áustria joga contra a Argélia. O confronto irá acontecer em Kansas City.

O jogo mal começou com um momento incrível. Com apenas oito minutos, Lionel Messi teve a oportunidade de se isolar como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Após análise do VAR, a arbitragem assinalou pênalti em Lautaro Martínez. Porém, na cobrança, o camisa 10 acabou finalizando para fora, gerando um anticlímax no começo da partida.

O erro do craque fez a Argentina sentir bastante o gol. A Áustria conseguiu sufocar os argentinos e dificultar os atuais campeões do mundo. Porém, aos 18 minutos, novamente Lionel Messi teve uma grande chance, porém, o goleiro Schlager apareceu bem para fazer uma excelente defesa.

Porém, aos 37 minutos, não teve jeito. Almada tocou para Medina, que fez o cruzamento, o ex-jogador do Botafogo fez um corta-luz e Lionel Messi apareceu para finalizar com precisão e se tornar isoladamente o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 17 gols.

No segundo tempo, a Áustria buscou mais o ataque e os argentinos recuaram para tentar matar o jogo nos contra-ataques. Aos 19 minutos, Messi teve mais uma chance. O camisa 10 levou a bola pela esquerda e finalizou cruzado, o goleiro Alexander Schlager apareceu para defender.

As duas equipes seguiram buscando o gol e chances foram criadas para ambos os lados na continuidade da segunda etapa. Porém, no fim, brilhou novamente a estrela de Lionel Messi. Nos acréscimos, ele apareceu novamente para balançar as redes e alcançar o gol de número 18 em Copas do Mundo.