Messi comemora gol pela Argentina na Copa do Mundo - Divulgação / Fifa

Messi comemora gol pela Argentina na Copa do Mundo Divulgação / Fifa

Publicado 22/06/2026 15:34 | Atualizado 22/06/2026 16:26

Estados Unidos - Com o gol anotado contra a Áustria, nesta segunda-feira (22), Lionel Messi obteve mais uma marca importante em Copas. Este foi o sexto jogo seguido em que o camisa 10 marcou em Mundiais, contando ainda a campanha do título da seleção argentina em 2022. Com isso, o craque se igualou aos números do brasileiro Jairzinho, em 1970, e do francês Just Fontaine, em 1958.

A sequência de gols do craque argentino começou nas oitavas de final da Copa de 2022, contra a Austrália. Em seguida, marcou contra a Holanda nas quartas, a Croácia nas semis e a França na decisão. No Mundial de 2026, o camisa 10 manteve a sequência contra a Argélia, na estreia, e chegou à sexta partida seguida balançando as redes contra a Áustria, nesta tarde.

O gol que igualou o recorde saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, no estilo Lionel Messi. O camisa 10 recebeu a bola rasteira, na entrada da área, e chutou de chapa, no cantinho, sem chances para o goleiro austríaco. Sem contar que ele já havia perdido um pênalti, poucos minutos antes. Com este gol, Messi ainda se isolou como o maior artilheiro da história das Copas

Contra a Jordânia, no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos, o craque argentino terá a chance de estabelecer se isolar no quesito. Caso balance as redes, chegará ao sétimo jogo seguido e aumentará a sequência, ultrapassando Jairzinho e Just Fontaine.