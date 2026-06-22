Messi comemora gol pela Argentina na Copa do Mundo Divulgação / Fifa
Messi iguala marca de Jairzinho e chega a recorde de gols em jogos seguidos em Copas
Atacante, de 38 anos, segue fazendo história na competição
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Atacante, de 38 anos, destacou importância dos seus companheiros
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Atacante, de 38 anos, se isolou como o maior artilheiro da história das Copas
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Atacante, de 38 anos, ainda perdeu penalidade na partida
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Argentino, de 38 anos, havia desperdiçado outras duas cobranças em Copas
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