Rice em campo pela estreia da Inglaterra na Copa do MundoFoto: Maria Lysaker
"Eu estava sentindo um pouco de dor muscular na parte posterior da coxa, que eu vinha controlando desde depois do Natal, quando estava no Arsenal, há muito tempo. Obviamente, muita gente não sabia disso. Era algo que acontecia nos bastidores. É uma quantidade obscena de jogos. A agenda foi insana, mas o que podemos fazer a respeito?", disse.
Apesar das dores, Rice não preocupa a seleção inglesa para a continuidade da Copa do Mundo. O atleta treinou com o elenco durante o fim de semana e a tendência é que fique à disposição para o segundo compromisso da Inglaterra no Mundial, nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), contra Gana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.