Rice em campo pela estreia da Inglaterra na Copa do Mundo - Foto: Maria Lysaker

Rice em campo pela estreia da Inglaterra na Copa do MundoFoto: Maria Lysaker

Publicado 22/06/2026 15:24

Estados Unidos - O meia da seleção inglesa, Declan Rice, comentou sobre sua substituição no contra a Croácia, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, após sentir dores na coxa. Em entrevista à ITV Sport, o atleta revelou que convive com o problema muscular desde o fim de 2025 e criticou o calendário do futebol europeu.



"Eu estava sentindo um pouco de dor muscular na parte posterior da coxa, que eu vinha controlando desde depois do Natal, quando estava no Arsenal, há muito tempo. Obviamente, muita gente não sabia disso. Era algo que acontecia nos bastidores. É uma quantidade obscena de jogos. A agenda foi insana, mas o que podemos fazer a respeito?", disse.

Declan Rice, que deu uma assistência na partida, foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Após perceber o desconforto do jogador, o técnico Thomas Tuchel optou por colocar Rogers em seu lugar.



Apesar das dores, Rice não preocupa a seleção inglesa para a continuidade da Copa do Mundo. O atleta treinou com o elenco durante o fim de semana e a tendência é que fique à disposição para o segundo compromisso da Inglaterra no Mundial, nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), contra Gana.