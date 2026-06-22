Rade Bogdanovi? em programa no canal sérvio 'RDS' - Reprodução

Rade Bogdanovi? em programa no canal sérvio 'RDS'Reprodução

Publicado 22/06/2026 14:20

Sérvia - Jogador da extinta seleção da Iugoslávia nos anos 1990, Rade Bogdanovic foi acusado de racismo por atribuir a expulsão do defensor belga Nathan Ngoy à cor de sua pele. Em programa do canal de TV aberta sérvio 'RTS', no qual o ex-atacante é comentarista durante esta Copa do Mundo, ele afirmou que "jogadores negros não têm a concentração necessária para aguentar mais de 60 minutos".

"A este nível, sendo o último defensor, falhar em uma jogada de bola parada e depois ser expulso... Eu sempre disse que esses jogadores, e não sou racista, mas os jogadores negros não têm a concentração necessária para aguentar mais de 60 a 80 minutos", disse Bogdanovic, sobre a expulsão do zagueiro.



O lance em questão aconteceu no empate sem gols entre Bélgica e Irã, no último domingo (21) . Aos 22 minutos do segundo tempo, o defensor belga Nathan Ngoy recebeu um cartão vermelho após recuar a bola com pouca força para o goleiro Courtois, ver o atacante iraniano Taremi recuperar a posse e pará-lo com falta.

Nascido em Sarajevo, na Bósnia, o ex-centroavante Rade Bogdanovic defendeu a seleção da Iugoslávia em 1997 e anotou dois gols em três jogos. No futebol de clubes, defendeu o Atlético de Madrid e o Werder Bremen, da Alemanha. Ele se aposentou em 2005 e assumiu o posto de comentarista da TV sérvia 'RTS' em 2010.