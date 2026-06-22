Lamine Yamal se tornou o oitavo jogador mais jovem a balançar redes em Copas do MundoDivulgação / Seleção Espanhola

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Lamine Yamal repetiu o feito de outras grandes promessas do futebol ao fazer o primeiro gol em sua primeira edição de Copa do Mundo. Aos 18 anos, o espanhol do Barcelona não escondeu a importância e a alegria pelo gol marcado na goleada da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, no domingo (21).
"A verdade é que é muito bom. É o gol mais importante que marquei até agora. E na minha estreia como titular, não posso pedir mais nada. Estou muito feliz", avaliou o jogador.
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Recuperado de lesão muscular, Yamal foi titular pela Espanha na segunda partida, após entrar no segundo tempo em sua estreia em Copas do Mundo, no 0 a 0 com Cabo Verde.
Ao balançar a rede da Arábia Saudita, o jovem atacante conseguiu um feito que apenas Pelé havia conseguido. Agora, ele é o segundo jogador com 18 anos ou menos a abrir o placar de uma partida de Copa do Mundo.
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O Rei do Futebol tinha 17 anos quando marcou na vitória do Brasil sobre País de Gales por 1 a 0, em 1958. Além disso, Yamal passou a ser o oitavo jogador mais jovem a fazer um gol em Mundial, com 18 anos e 343 dias.