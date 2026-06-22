Lamine Yamal se tornou o oitavo jogador mais jovem a balançar redes em Copas do Mundo - Divulgação / Seleção Espanhola

Lamine Yamal se tornou o oitavo jogador mais jovem a balançar redes em Copas do MundoDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 22/06/2026 14:20

"A verdade é que é muito bom. É o gol mais importante que marquei até agora. E na minha estreia como titular, não posso pedir mais nada. Estou muito feliz", avaliou o jogador.



Recuperado de lesão muscular, Yamal foi titular pela Espanha na segunda partida, após entrar no segundo tempo em sua estreia em Copas do Mundo, no 0 a 0 com Cabo Verde.



o segundo jogador com 18 anos ou menos a abrir o placar de uma partida de Copa do Mundo. Ao balançar a rede da Arábia Saudita, o jovem atacante conseguiu um feito que apenas Pelé havia conseguido . Agora, ele é

O Rei do Futebol tinha 17 anos quando marcou na vitória do Brasil sobre País de Gales por 1 a 0, em 1958. Além disso, Yamal passou a ser o oitavo jogador mais jovem a fazer um gol em Mundial, com 18 anos e 343 dias.