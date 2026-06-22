Salah celebra vitória do Egito nas ruas de Vancouver, no Canadá - Reprodução / X

Salah celebra vitória do Egito nas ruas de Vancouver, no CanadáReprodução / X

Publicado 22/06/2026 13:50

Canadá - A vitória do Egito sobre a Nova Zelândia, por 3 a 1 , no último domingo (21), não foi especial somente pela virada e pelo brilho do craque Mohamed Salah. Além disso, foi a primeira dos egípcios na história das Copas do Mundo. Vitoriosa, a seleção saiu pelas ruas de Vancouver, no Canadá, com uma caixa de som e sorrisos no rosto para comemorar o triunfo.

Salah, que com o gol na partida ficou a apenas um de se tornar o maior artilheiro da história do Egito, esteve no meio dos companheiros durante a comemoração. Enquanto cantava e dançava, o craque do Liverpool foi levantado até ficar nos ombros de um dos colegas. Neste momento, foi aplaudido e celebrado pelos jogadores e torcedores presentes.

Com a vitória, o Egito assumiu a liderança do grupo G, com quatro pontos. No próximo sábado (27), enfrenta o Irã — vice-líder com dois pontos, empatado com a Bélgica — para tentar garantir a classificação. A Nova Zelândia enfrenta os belgas no mesmo dia e precisará vencer para sonhar com uma vaga.

Veja vídeo da comemoração do Egito no Canadá